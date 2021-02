Levadia jätkab võidurelvastumist: meeskond palkas Eesti koondise raudvara

Antonov liitus esmakordselt FC Levadiaga 2012. aastal ning veetis klubis viis hooaega. Premium Liigas kogunesid tema arvele 140 mängu ja 10 väravat. Antonov võitis FC Levadia koosseisus kahel korral Eesti meistritiitli (2013, 2014) ja Evald Tipneri karika (2012, 2014), kirjutab Levadia kodulehekülg.

2017. aastal siirdus Antonov välismaale ning mängis Austria (SV Horn), Sloveenia (NK Rudar Velenje), Rumeenia (FC Hermannstadt) ja Armeenia (FC Ararat-Armenia) klubides. Eelmisel suvel krooniti Antonov FC Ararat-Armenia koosseisus Armeenia meistriks. Eesti jalgpallikoondise koosseisus on Antonovil kirjas 51 ametlikku maavõistlust ja 2 väravat.

“Esmalt soovisin koos meeskonnaga treenida, aga jaanuaris rääkisime klubi juhtkonnaga juba konkreetsemalt, nüüd sõlmisime lepingu ja minust sai taas FCI Levadia mängija. Tore on tagasi olla!” ütles Antonov.

“Mängunälg on suur, tahan väga uuesti väljakule pääseda! Viimase poole aasta jooksul ei läinud asjad nii nagu ma oleksin soovinud. Ootame kuni uus hooaeg märtsis algab ja hakkame tuld andma,” sõnas ta.

“Meie peamine eesmärk on parandada tulemust, tahame võita meistritiitli. Treenerid peavad välja töötama plaani selle eesmärgi saavutamiseks, mängijate ülesanne on võtta igast mängust kolm punkti. Meie peamisteks tugevuseks on kõrge meeskonnasisene konkurents ning väga hea meeskonnavaim, mida olen juba kogenud. Üritan omalt poolt meeskonnale võimalikult kasulik olla, see teeb mind õnnelikuks. Loomulikult soovin taas Eesti koondisesse pääseda, aga kõigepealt on vaja taas iganädalaselt jalgpalli mängida ja võita,” lisas keskpoolkaitsja.

“Ilja Antonov ei vaja lähemat tutvustamist. Mul on väga hea meel, et Ilja tuli tagasi FCI Levadiasse, tal on silmapaistvad mängijaomadused, võitleja iseloom ning ta tõstab oluliselt meeskonnasisest konkurentsi. Antonov oleks ilmselt soovinud välismaal jätkata, aga hetkeolukorda arvestades on välislepingu teenimine väga keeruline pääseda ja seepärast usun, et FCI Levadia on tema jaoks väga sobilik variant. Oleme Ilja liitumise üle väga rõõmsad,” ütles FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.