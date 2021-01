Levadia jätkab ridade täiendamist: meeskonnaga liitus Austraalia ründaja

Eritrea päritoluga Abdallah Yunis (sünd. 08.03.1999) on varem mänginud Austraalia klubides North Lions, Brunswick City, Central Cost Mariners ja Northcote City.

“Olen väga rõõmus, et mul avanes võimalus oma karjääri Eestis jätkata! See on elamiseks tore koht. FCI Levadia on hea klubi, millel on algavaks hooajaks kõrged ootused. Olen pärit Eritreast, mis asub Kirde-Aafrikas. Alates seitsmendast eluaastast elan Austraalias ning olen mänginud sealses klubides, viimati Northcote City ridades. Sõlmisin FCI Levadiaga oma esimese profilepingu ning näen Eestit hea hüppelauana oma edasiseks karjääriks Euroopas,” sõnas Aamir Abdallah Yunis klubi kodulehe vahendusel.

Eelmisel reedel mängis Abdallah Yunis esimese mängu FCI Levadia särgis, lüües Nõmme Kalju vastu värarava ning aidates meeskonna 3:1 võidule. “Olen rõõmus, et sain meeskonda aidata ja lõin värava. Positiivne start uuele hooajale on väga oluline. Minu arvates on meil väga soliidne meeskond, mis mängib ründavat jalgpalli – tugev kaitseliin, kogenud keskväljamängijad eesotsas Zakaria Beglarišviliga, rünnakul noored ja kiired mängijad,” lisas ta.

“Aamir on väga tehniline, kiire, hea pallitunnetuse ja meisterliku triblinguoskusega ääreründaja, kes lisab meie edurivisse teravust ja tõstab meeskonnasisest konkurentsi. Loodame, et Aamir kohaneb kiiresti Euroopa jalgpalliga. Tal on silmapaistev potentsiaal ning kõik vajalikud eeldused tõusmaks meie põhikoosseisu mängijaks ning astumaks oma karjääris järgmise sammu tugevamasse välisliigasse,” kommenteeris FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

Aamir Abdallah Yunis on FCI Levadia seitsmes talvine täiendus: varem liitusid meeskonnaga Zakaria Beglarišvili, Karl Andre Vallner, Milijan Ilić, Anton Tolordava, Volodymyr Bayenko ja Luka Luković.