Levadia ja Flora peatreenerid tunnevad hundipassi saanud Sergei Frantsevile kaasa

"Selles mõttes on mul kahju ja ma tunnen talle kaasa, et ta on ikkagi treener, kes viis meeskonna ilma kaotusi saamata meistriks ja on minu arust teinud Kaljus väga korralikku tööd. Ma ei vaata kunagi heaga sellele, kui klubi sellisel moel peatreenerit vahetab," rääkis Henn pärast pressikonverentsi, mille Levadia ja Flora treenerid ning kaptenid Olümpia hotellis pühapäevase derbimängu eel andsid.

Henn usub, et Kaljut ei maksa sel hooajal veel kaugeltki maha kanda ning uue juhendaja, senise Kalju U21 meeskonna peatreeneri Roman Kožuhovski käe all leiab valitsev meister uuesti võidusoone. "Nad on end Eesti jalgpalli tipus piisavalt tõestanud, et ma arvan küll, et nad ronivad sellest välja," sõnas Henn.

Levadia peatreeneril Aleksandar Rogicil oli antud teema kohta rohkem öelda. "Mind ei huvitav tavaliselt, mis rivaalide leeris toimub, aga muidugi on mul selle kohta oma arvamus. Jalgpallitreeneri seisukohalt ütlen, et tunnen suurt austust Frantsevi ja kogu selle suhtes, mis ta Eesti jalgpallis on teinud. Võita liiga ilma ühegi kaotuseta on tõeliselt imeline. Vahetada välja mees, kes kõike seda suutis, lihtsalt sellepärast, et ta kaotas kaks mängu, ei ole minu arust normaalne, aktsepteeritav või midagi, mis mulle meeldiks. See on ainult minu isiklik arvamus," rõhutas Rogic.