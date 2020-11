Levadia - Flora tänane kohtumine lükati koroonajuhtumi tõttu edasi

Edasilükkamise põhjus on Levadia meeskonna mängija positiivne koroonaviiruse proov. Jalgpalliliit teatab mängu uue toimumisaja esimesel võimalusel, kirjutab jalgpall.ee.

Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo sõnul avastati positiivne koroonajuhtum Levadia meeskonnas juba mõned päevad tagasi. Antud mängija isoleeriti koheselt ülejäänud tiimist ning täna ja eile andsid asjaosalised uued koroonaproovid, mis olid negatiivsed.

Otsus mäng ära jätta tehti Terviseameti ja jalgpalliliiduga konsulteerides, arvestades ka lähenevat koondisemängude akent ja tõsiasja, et paljud koondislased mängivad just Floras.

Levadia - Tallinna Legioni laupäevase Premium liiga mängu toimumise kohta ei osanud Petersoo veel midagi öelda, lisades, et kõigi eelduste kohaselt võetakse meeskonnalt reedel uued proovid.

Nakatunud mängija nime Levadia ei avalikusta.

EJL-i infojuht Mihkel Uiboleht täpsustas: "Levadia mängijad puutusid kõik selle nakatunuga kokku. Tegime Terviseametile ettepaneku, et kui me testime uuesti kõiki mängijaid, siis saaksid nad siiski oma mängijad mänguks välja panna, kuid samal ajal pidime arvestama, et kui homme või ülehomme veel mõni Levadia mängija positiivseks osutub, ei oleks see isolatsioonikohustust tähendanud mitte ainult Levadiale, vaid ka Florale. Sellega me poleks ühe meeskonna sees tekkinud probleemi lokaliseerinud, vaid viinud hoopis laiemaks. Siis oleks sellest mõjutatud nii Flora kui ka Levadia nädalavahetuse mängud, U21 koondis ja meeste koondis samuti."

Kell 18.04 saabus EJL-i pressiteade, milles seisab:

"Levadia mängija läks testima sel esmaspäeval, sest tema lähikontaktne andis positiivse koroonaviiruse proovi. Proovi vastus saabus teisipäeval. Mängija läbis teisipäeval kordustestimise, mille tulemus oli samuti positiivne. Mängija viimane kontakt meeskonnaga oli möödunud laupäeval.

Kõik teised Levadia mängijad ja treenereid andsid eile kell 14 ja täna hommikul kell 8 koroonaviiruse proovi. Mõlema testimise kõik proovid olid negatiivsed.

Tänaõhtune kohtumine lükati edasi, sest Levadia mängijad on lähikontaktsed ja koroonaviirusel on peiteaeg. Peiteaeg tähendab, et kuigi eile ja täna olid proovid negatiivsed, võib haigestumine lähipäevadel tekkida. Sellise olukorra elas tänavu läbi näiteks Nõmme Kalju meeskond. Seejuures on inimene võimeline nakatama teisi kuni 48 tundi enne sümptomite teket. Haigestumine tähendanuks terviseameti praktikat arvestades, et kõigile tänaõhtuses mängus osalevatele mängijatele, nii Levadia kui ka Flora rivistuses, oleks laienenud eneseisolatsiooni kohustus. See oleks tähendanud mängijatele kahenädalast sunnitud mängupausi."