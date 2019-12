Levadia-aeg sai läbi: Pavel Marin liitus Viljandi Tulevikuga

Pikki aastaid Tallinna FCI Levadias mänginud äärepoolkaitsja Pavel Marin avaldas õnnestunud üleminekutehingu üle heameelt, kinnitades, et Viljandi Tulevikuga liitumise otsus oli kaalutletud.

“Tundsin peatreeneri ja klubi poolt usaldust ning nägin nende selget visiooni meie koostöö kohta,” kõneles Marin. “Mul oli paralleelselt mitmeid pakkumisi nii Eesti klubidelt kui ka välismaalt ning kui palusin aega, et saaksin kõigi pakkumistega tegeleda, siis oldi Viljandis nõus minu järele ootama.”

Marini sõnul langetas ta otsuse Tulevikuga liitumise kasuks ennekõike sisetunde ajel. “Pikkade vestluste järel peatreeneriga ning oma perega mõistsin, et kõigist pakkumistest on just Viljandi oma see, mis mul silmad põlema paneb. Näen, et mind hinnatakse ja nähakse Tulevikus rollis, kus saan mängulist vabadust, samas olulise rolli meeskonnas ja rohkelt mänguminuteid. See kõik on mulle väga oluline, nagu ka see, et mu pisitütrel on Viljandis hea ja turvaline kasvada. Ootan uue hooaja algust juba kannatamatult ja usun, et teeme Tulevikuga ilusa hooaja ning rõõmustame oma arvukaid poolehoidjaid.”

Klubi juhi Raiko Mutle sõnul püstitati juhtkonnas uueks hooajaks esindusmeeskonna komplekteerimisel kaks peamist eesmärki: säilitada võistkonna olemasolev tuumik oma mängijate näol ning tuua lisaks tugevaid täiendusi teatavatele positsioonidele.