Levadia abitreenerina jätkav Tarmo Kink: mul on veel väga palju õppida

35-aastane Kink tunnistas Levadia kodulehe vahendusel, et võtab profijalgpalliga hüvasti jätmist ning treeneritööle pühendmuist rahulikult. "Aja jooksul sai selgeks, et ma ei saa enam profina jätkata, sain ennast pikalt ette valmistada. Amatöörina mängin jalgpalli edasi, kuid minu puhul on see varasemaga võrreldes 20 protsendiline sooritus. Üleminek treeneritööle oli igati loomulik asjade käik," sõnas Kink, kes osaleb koos mitmete teiste koondislastega Eesti Jalgpalli Liidu UEFA A litsentsi kursustel.

Levadia peatreener Vladimir Vassiljev loeb Kinki meeskonna treenerite tiimile suurepäraseks täienduseks, eelkõige oodatakse temalt abi ründajate arendamisel. "Tarmol on meie treenerite tiimis väga oluline roll, oma kogemustega aitab ta meid palju ründemängijate arendamisel ning taktika kujundamisel. Tarmo tulek mõjus meeskonnale väga hästi: ta toob meie igapäevatöösse palju positiivseid emotsioone, aitab meeskonna tuju üleval hoida ning väljendab end häälekalt mängude ajal," ütles Vassiljev.

Kink alustas FCI Levadia esindusmeeskonna abitreenerina tänavu sügisel nõutamaks treenerikursuste läbimiseks vajalikku praktikat. Koostöö sujus ja nüüd löödi uueks aastaks ametlikult käed. "Mul on veel väga palju õppida! Olen abitreenerina alles poisikese kingades. Eelkõige olen ennast tundma õppinud ning jõudnud veendumusele, et naudin treeneritööd! Mul oli erinevaid pakkumisi ja võimalusi, kuid tegin õige valiku – mulle meeldib väljakul olla ja mängijatega tööd teha, neile nõuandeid ja õpetussõnu jagada, aidata neil oma kogemustele tuginedes jalgpalliteel edasi liikuda ning paremaks saada," tõdes Kink.

Vladimir Vassiljevi ja Marko Savići treenerite tiimis avanes Kingil võimalus treeningprotsessi pikaajalise planeerimise üksikasjadega lähemalt tutvust teha. "Mängija jaoks on kõik väga lihtne ja selge – treeningute, mängude ja puhkepäevade kalender antakse treenerite poolt ette. Seevastu treenerina tuleb kogu protsess väga pikalt ja põhjalikult ette mõelda, koordineerida, vajalikud kalenderplaanid ja treeningute graafikud koostada. Õpin suure huviga ja tunnen, et mul on veel väga palju õppida," ütles Kink.