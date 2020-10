Leedu peatreener: Eestil oli veel võimalusi väravate löömiseks

„Iga võidu taga on tugev töö. Tahan kõiki mängijaid tänada. Arvan, et Eesti koondisel oli häid võimalusi rohkemate väravate löömiseks,“ sõnas omal ajal Leedu koondises 14 matši pidanud Urbonas, kes lõi oma ainsa koondisevärava just eestlaste võrku.

„Olen tulemusega rahul. Võtsime kohtumist algusest peale tõsiselt. Kõik pingutasid maksimaalselt,“ lisas juhendaja.

Leedulasi ootab nüüd sarnaselt eestlastele ees Rahvuste liiga. Kui eestlased on C-divisjonis edniselt võiduta, siis Leedu suutis viimati 1:0 üle mängida Albaania.