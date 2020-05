Lätlased tahavad oma jalgpalli meistriliiga mängud Eestisse tuua

"Kahemeetrist distantsi hoides treenimine on hea, aga mitte täiuslik, sest sedasi saame me ainult sportlikku vormi hoida. Täiemahuline treening nõuab duelle ja sparringuid. Ma ei saa aru, miks vabas õhus liikumist piiratakse, kuid näiteks ühistransport ja ehituspoed on inimestest pungil," rääkis Verpakovskis portaalile Sportacentrs.com.

"Sa võid ka baarides istuda, aga professionaalsed sportlased ei või treenida. Läheb veel kaks või kolm nädalat aega, enne kui me normaalset ettevalmistust saame teha."

Verpakovskise sõnul oli Eestisse või Leetu mängude viimine arutlusel viimasel meistriliiga klubide koosolekul. "Surmajuhtumite statistika on nendes riikides kurvem, kuid piiranguid leevendatakse kiiremini. Kui valitsus neile tehtud ettepanekuid ei kaalu, siis me oleme sunnitud selle variandi peale tõsisemalt mõtlema," ütles Verpakovskis, lisades, et Läti meistriliiga klubid tahavad sel aastal ära pidada vähemalt kolmeringilise hooaja.

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht ütles Soccernet.ee-le, et ei pea lätlaste plaani Eestis mängimise osas realistlikuks. "Meie poole pole sellise palvega keegi pöördunud, aga kui ka pöörduks, siis see pole realistlik. Esiteks keelavad rahvusvahelised reeglid teise riigi territooriumil meistrivõistluste mängimise. Teiseks pole see tervishoiu seisukohast mitte kuidagi mõistlik. Hoolimata piiride avamisest on nii, et mida minimaalsem on liikumine, seda parem," ütles ta.