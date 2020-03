Lapsed kogunevad keelust hoolimata koos sportima. Spordiklubid kutsuvad lapsevanemaid üles noori manitsema

"Kui saame signaali, et kuskil on mingeid klubi lapsi nähtud treenimas, oleme kohe reageerinud. Oleme rõhutanud, et see on tõsine asi ja et sellist tegevust ei tohi olla ning üritame seda sõnumit igati võimendada. Aga kokkuvõttes peavad ikkagi ka lapsevanemad võtma vastutuse. See ei ole naljaasi," ütles Uiboleht ERR-ile.

Nõmme Kalju jalgpalliklubi president Kuno Tehva sõnul on nende kodustaadion Hiiul ametlikult suletud, kuid keelust hoolimata kipuvad lapsed sinna aeg-ajalt mängima minema.

"Staadionid on praegusel ajal kinni ja iga inimene peab aru saama, kuhu tohib minna ja kuhu mitte. Omalt poolt oleme teinud kõik, et see info inimesteni jõuaks. Raske on seda lõpuni kontrollida, aga meil jääb üle anda endast parim. On ülioluline, et inimesed püsiksid kodus ja käituksid vastutustundlikult. Kui nad seda ei tee, kahjustab see tekkinud olukorda veelgi ning võib ohtu seada meie liigade jäktumise," ütles Tehva Delfile.

"Tean, et ka Hiiu staadionil on olnud kogunemisi. Rõhutan, et staadion on kinni ja vastavad sildid väljas. Palun mitte sinna minna! Käisin ka ise metsarajal ja pöörasin tagasi, kuna seal on rohkem rahvast kui kusagil mujal. Inimesed peavad aru saama, et nelja seina vahel ei pea istuma ja trenni võib teha, aga niikaua, kuni see on individuaalne."

Tehva sõnul jälgivad Nõmme Kalju treenerid laste individuaalsest treeningprogrammist kinni pidamist WhatsAppi rakenduse kaudu. "Meil on WhatsAppi grupid, kus treenerid mängijatega suhtlevad. Selline tagasiside programm on täiesti olemas," lisas ta.

Toetagem ja motiveerigem teineteist kodus treenima!

Üle 500 noort korvpallurit koondava Korvpalliklubi Viimsi/Estover tegevjuht Tanel Einaste sõnul nende klubis režiimist kinni pidamisega probleeme pole olnud.

"Rõhutan, et meie klubi ei propageeri sellis tegevust ja meil pole sellega probleeme olnud. Kutsume ka teisi riigis kehtestatud nõuetesse tõsiselt suhtuma. Oleme kõigile treeneritele öelnud, et töö käib individuaalsete treeningplaanide alusel," rääkis Einaste, kes on kutsunud oma klubi kasvandikke üles individuaalseid treeninguid üles filmima ja seda kaaslastega jagama.

"Kutsume neid üles oma harjutusi salvestama ja teistega jagama. See pole kohustuslik, aga võib olla treeningvaimu, motivatsiooni ja kogukonnatunde säilitamiseks vajalik. Kui kellelgi on raske ja ta näeb, et Toomas, Tarmo või Märt on trenni ära teinud, siis ta teeb seda ka ise. Jagame neid videosid muidugi lapsevanemate loal."

