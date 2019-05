Kuuendat korda Transi juhendav Bondarenko võitis esimese suurema trofee: kohe oli näha, et meie tahtmine on suur

„Emotsioonid on suured. Alustame sellest, et minu roll on praegu jalgpalliliidu projekt. Mina olen noortetöö juht. Rohkem on fookus noorte jalgpallil,“ rääkis Bondarenko, kes asus peatreeneri kohusetäitjaks kuu aega tagasi, kui ta täitis vallandatud Läti treeneri Dmitrijs Kalašnikovsi koha. „Kui eelmine treener Kalašnikovs lahkus, siis (klubi president Nikolai) Burdakov küsis, kas ma aitan. Lubasin aidata.“

Bondarenko jaoks on see koguni kuuendaks korraks olla Transis peatreeneri rolliks. Nüüd võitis ta klubiga ka esimese suurema trofee. Seni oli ta kahel korral jõudnud superkarika võiduni. „Minu filosoofia on ründav jalgpall. Mulle meeldib see jalgpall, kus meeskond ründab ja mängib agressiivsemalt ning tegutseb platsil organiseeritult. See on minu stiil. Töötasime spetsiaalselt selle mängu nimel. Eelmine mäng Maarduga oli ettevalmistavaks kohtumiseks. Täna mängisime hästi. Juba Flora (Trans viigistas Eesti liigas Floraga 2:2 ning röövis esimesena neilt sel hooajal punkte) vastu suutsime sel staadionil näidata kvaliteetset ja professionaalset jalgpalli. Meeskonnavaim oli suurepärane. Riietusruumis oli tiimivaim väga kõrgel tasemel. See oli kõige tähtsam kvaliteet platsil.“

Bondarenko tunnistas kohtumise järel, et ta ei oska öelda, kui pikalt ta Transis peatreeneri rolli veel täidab. „Öeldi, et uus peatreener tuleb. Ametlikult töötan mina Eesti jalgpalliliidus. Tahan jätkata oma projektiga. See töö meeldib mulle,“ lisas Bondarenko enda tuleviku kohta.