Kust läheb punane joon? Jalgpall tehn(oloog)ilisuse suluseisus

Realist ütleb, et see on esialgu paratamatu hind, mida tuleb maksta pikas perspektiivis ausama kohtumõistmise eest. Tunded kohalduvad ajapikku – ning kas pole tõeline emotsioon just see, millega tähistatakse õiglast väravat? Romantik ütleb, et VARiga arvestamine muudab otsustavalt mängijate käitumist väljakul (näiteks poleks lugenud Maradona kuulus ja kvintessentsiaalselt romantiline käega värav). Realist ütleb, et see võib nii olla, kuid vähemalt ei sigatseta enam nii palju karistusalas. Romantik ütleb, et VAR ei vähenda otsuste ümber käivaid vaidlusi, vaid kannab need üle lihtsalt teise kohta (näiteks miks valiti üle vaadata üks, aga mitte teine olukord jne). Realist seevastu tsiteerib statistikat: ajakirjas Journal of Sports Sciences ilmunud seni suurima uurimuse kohaselt tõstis VAR nii-öelda mängu muutvate otsuste õigsuse määra 92,1 protsendilt 98,3 protsendini. Ja nii edasi.

Nii romantikul kui ka realistil on minu arvates mingi piirini õigus. Romantikul on suuresti õigus selles, kuidas ta muutust diagnoosib, realistil selles, et muutus on paratamatu ja liigub suurema õigluse suunas. (Luis Suarez veerandfinaalis Uruguay koondise eest käega väravat blokeerimas: ühtaegu ja lahutamatult nii romantik kui ka realist.) Ma olen ise vist natuke rohkem romantik kui realist, sest mulle ei meeldi ühiskondliku elu taandamine mõõdikutele. Ent elu on mind õpetanud, et suurema õigluse juurest pöördutakse harva nördimuseta tagasi.

Ma siiski ei vali selles vaidluses poolt. Aga pigem on see vaidlus ise miski, mida ma väärtustan, sest see pingeväli on laiemate asjade võrdkuju. See ilmestab inimese tehnilist maailmas-olu. Võõritust ja vaimustust, mida uus tehnoloogia alati tekitab.