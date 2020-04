Kultuuriministeerium toetab 6 miljoni euroga jalgpallihallide rajamist

Uued jalgpallihallid saavad FIFA nõuetele vastava kunstmurukatte ning need asuvad haridusasutuse vahetus läheduses. Seega on need kasutatavad ka teiste spordialade ning liikumisharrastuse edendamiseks.

„Selleks, et valdav osa elanikkonnast liiguks ja spordiks, peab olema loodud kõigile kättesaadav sporditaristu. Eesmärk on, et Rapla, Haapsalu, Viljandi ja Tartu spordihallid tooksid spordi juurde sadu lapsi ja noori, olles esimesed plaani järgi kõikidesse maakondadesse ehitatavate seas. Üle Eesti peavad olema võrdsed võimalused mugavalt ja kvaliteetsetes tingimustes keha karastada,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Rapla, Haapsalu, Viljandi ja Tartu jalgpallihalle toetatakse igaüht 2020. aasta riigieelarvest 1,5 miljoni euroga. Raplas algavad ehitustööd peagi, Haapsalu ning Viljandi püüavad töid alustada sellel aastal. Tartus käib projekteerimisprotsess ning ehitustöid loodetakse alustada hiljemalt järgmisel aastal.

Jalgpallihallid peavad muuhulgas olema ligipääsetavad ühistranspordiga, samuti on soovituslik rajada mänguväljaku juurde muude spordialade harrastamist võimaldav taristu, mida katab köetav ja valgustusega pneumohall. See võimaldaks sporti teha ka külmematel aegadel.