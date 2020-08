Kultuuriministeerium ei andnud Nõmme Kalju euromänguks eriluba. Täna matši ei toimu!

"Kultuuriministeerium ei saa anda luba ühelgi tasemel. Niisamuti ei saa Terviseamet ega keegi teine keelata ürituse toimumist. Terviseamet pole volitatud ja neil pole õigust lasta platsile joosta nendel mängijatel, kes on olnud nakatunuga lähikontaktis. Jutt ei käi mängu toimumise või mitte toimumise kohta. Mäng võib vabalt toimuda," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Valitsus on välja andnud korralduse, mis on kehtinud nii eriolukorra ajal kui ka pärast. Lähikontaktsete puhul on selgelt välja toodud, millal ta võib isolatsioonist väljuda. Tööalastel põhjustel talle seda võimalust anda ei saa."

Miks Rally Estoniale ja IRONMAN Tallinn triatloniüritusele erireeglid tehti, aga jalgpalliliidu samasisulisele palvele eitavalt vastati, kommenteeris Lukas: "Neile anti erand ürituse suurusest ja osavõtjate arvust lähtuvalt. Kui jalgpalli puhul oleks teemaks ürituse toimumine või mitte, oleks saanud valitsus seda arutada. Antud juhul ei olnud juttu ürituse toimumisest, vaid sellest, kes võivad platsile joosta. See teema tuli valitsusel päevakorda minu algatusel. Valitsus võttis arvesse Terviseameti kui volitatud ameti argumendid ja nägi, et need on seaduspärased. Valitsusel endal mingit otsustusvõimalust sellel tasemel ei ole."

Lisame Terviseameti pressiesindaja Simmo Saare kommentaari, mis laekus Delfile veidi enne kella 14:

"Tänane Nõmme Kalju ja Sloveenia jalgpalliklubi NŠ Mura mäng ei saa meie hinnangul toimuda põhjusel, et mõlemas meeskonnas mängivad koroonaviirusesse haigestunute lähikontaktsed, kellel hetkel veel pole lähikontaktist haigestunuga möödunud 14 päeva. Eestis kehtivate reeglite (VV korraldus nr 257) kohaselt on kõikidel isikutel, kes on olnud lähikontaktis isikuga, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, keelatud lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Elukohast lahkumine on lubatud ainult erijuhtudel (elu ja tervist ohustav hädajuhtum, hädavajaliku toidu ja ravimite hankimine, kui see muidu ei ole võimalik jms). Seejuures peab isik võtma kasutusele kõik võimalikud meetmed võimaliku haiguse leviku tõkestamiseks ning vältima täielikult kontakti teiste inimestega.