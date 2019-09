Kuldse puute mees Vassiljev šampuseid veel külma ei pane

"Ei saa veel. Peame väga keskendunud olema lõpuni, tänane võit annab meile võimaluse hea mängu korral natuke varem asja ära lõpetada," sõnas Vassiljev.

Floral on nüüd 28 kohtumisega kirjas 69, Levadial 29 matšiga 64 punkti. Võrdsete punktide peal lõpetamise korral soosib viigilahutaja florakaid, seega tuleb Levadial loota, et Flora järelejäänud kaheksast matšist vähemalt kolm kaotaks.

"Kui me järgmist mängu ei võida, siis tänane võit ei maksa midagi. Täna saame natuke rõõmu tunda, aga siis tuleb jälle tööd teha," sõnas Vassiljev.

Rõõmu tõepoolest tunti - lõpuvile järel rivistus kogu Flora meeskond koos treenerite ja abipersonaliga üles ning tänas üheskoos juubeldavaid fänne.

"Kõik said enne mängu aru, et Levadial on üks võimalus meile survet avaldada, meil on võimalus seda maha võtta. Mäng läks nii, et viimastel minutitel saime enda tahtmise kätte," märkis oma selle hooaja kaheksanda tabamuse kirja saanud Vassiljev.

Flora peatreeneri Jürgen Henni sõnul oli sisuliselt tegu võrdsete heitlusega. "Pingeline mäng lõpuni. Seis on hea, seda ei saa salata, aga meie jaoks on juba pühapäeval väga raske mäng ootamas. Midagi me edasi kergelt võtta ei tohi," viitas Henn nädala lõpus ootavale võõrsilmängule Tartu Tammeka vastu.

"Täna olid väljakul kaks võrdset meeskonda. Väga häid võimalusi kummalgi polnud, oli palju standardeid ja palju võitlust, aga leidsime oma momendid üles. Kas see tulemus just aus oli, aga... arvan, et tegime lõpuks piisavalt," lisas Henn.