Kuldne lõpp: Flora kapten ja Eesti koondislane jätab mängijakarjääriga hüvasti

🙌 Legend lõpetab – kapten Kamsi viimane kodumäng! 🙌⁣ ⁣ FC Flora kapten, legend, pikaajaline vedur ja Eesti jalgpallikoondise raudvara Gert Kams on otsustanud 34-aastasena karjäärile kuldse punkti panna. ⁣ ⁣ “Üks suur peatükk minu elust saab selle hooajaga läbi! On see vast olnud üks vahva sõit! Tänan kõiki, kes selle pika reisi minuga kaasa on teinud. Erilised tänud lähevad mu perele ja abikaasale ning FC Flora klubile, kes mind sellel teekonnal toetanud on,” lausus Flora särgis üle 400 kohtumise pidanud Kams. Sellega on ta ülekaalukalt enim mänge pidanud florakas. ⁣ ⁣ Pühapäevane FC Flora ja FC Kuressaare vaheline mäng saab seega olema tema karjääri viimane klubimäng koduareenil. Teeme sellest kohtumisest legendile väärilise peo! Tuleme staadionile, naudime meistriklassi ja väljendame oma tänu selle hindamatu panuse eest FC Flora arengusse ja edusse!⁣ ⁣ Ühtlasi anname teada, et peale pühapäevast mängu toimub EJL konverentsikeskuses pressikonverents, kus FC Flora sel hooajal 12. meistritiitlini tüürinud kapten Kams oma vahetuid muljeid jagab. Seetõttu palume enne pühapäeva nii klubi kui Gerdi poole intervjuu- ja kommentaarisoovidega mitte pöörduda.