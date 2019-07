Kuidas on Ragnar Klavan seotud Järvamaa ehitusfirmaga?

2010. aastal asutatud Verston Ehitus ehitab praegu Reidi teed, aga on varem muu hulgas töötanud ka Ämari lennuvälja ja Maarjamäe meomiraali kallal, kirjutas tänane Ärileht. Kahe Paide mehe - Veiko Veskimäe ja Erkko Saluste - asutatud firma on vähem kui kümne aasta jooksul väga palju arenenud. 2017. aastal oli ettevõtte käive üle 15 miljoni ja kasum ligi 900 000 eurot.

Verstoni omanikeringist leiab peale Veskimäe ja Erkko Saluste ka jalgpallur Ragnar Klavani, kellele kuulub 10% firmast. Klavan on ettevõttega seotud 2017. aastast.

"Kui Veiko ja Erkko mulle Verston Ehituse osaluse ostmise võimalusest rääkisid, siis ei pidanud ma pikalt kaaluma, otsus tuli kergelt. Tunnen mõlemat juba hästi kaua ja mulle on tähtis, et meil on sarnased põhimõtted ja tööeetika. Peale selle on mul Veiko ja Erkko vastu suur usaldus, seega ei olnud küsimust, kas teha koostööd nendega või leida mõni teine ettevõte," sõnas Itaalias Cagliaris mängiv Klavan Ärilehele.

Jalgpallur kiitis Veskimäe ja Saluste tööd ettevõttega ning nimetas Verstoni arengut silmapaistvaks. Küsimusele, kas pärast sportlaskarjääri lõppemist on plaanis aktiivselt ettevõtlusega tegelema hakata, vastas Klavan, et ei vaata praegu nii kaugele tulevikku ning keskendub jalgpallile.