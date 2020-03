Kuidas mõjutavad terviseameti eilsed juhised jalgpallikoondise kodumänge ja U17 EM-finaalturniiri?

See tähendab, et Eesti koondise märtsikuised sõprusmängud Uus-Kaledoonia ja Leeduga toimuvad plaanipäraselt ning jalgpalliliit töötab edasi selles teadmises, et 21. maist 6. juunini tuleb korraldada seitsmes Eesti linnas U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.

"Me kindlasti jälgime, mida terviseamet soovitab, kuid antud juhul oli see ainult soovitus, mitte käsk. Selle soovituse juures oli päris mitmeid nõuandeid ja ettepanekuid, millele üritusi korraldades hügieeni ja arstiabi kättesaadavuse osas tähelepanu pöörata. Tutvusime eile nende punktidega ning järgime neid kindlasti. Üritusi edasi lükkama me praegu ei hakka," ütles Delfile ja Eesti Päevalehele jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht.

"Kui tuleb riiklike instantside poolt korraldus, et üritused tuleb ära jätta, siis loomulikult me seda ka teeme. Kui olukord areneb edasi ja tuleb uus info avalike ürituste korraldamise keelustamise või publiku sinna laskmise kohta, siis teeme mõistagi koostööd, aga me ei hakka ise kehtestama rangemaid reegleid kui riiklikud instantsid."

"U17 EM-iga käitume vastavalt sel hetkel kehtivatele käskudele ja suunistele. UEFA (Euroopa jalgpalli katuseorganisatsioon - toim) on öelnud, et käitub vastavalt kohaliku riigi regulatsioonidele. Kui riigis on sel hetkel ürituste korraldamine lubatud, siis me seda ka teeme. Kui ei, siis pole kellelgi midagi vastu öelda. Turvalisus ennekõike. Kindlasti hoiame me olukorral silma peal. Oleme olnud viimastel päevadel suhtluses ka Tallinna linnaga, et saada informatsiooni, aga midagi sellist, millele me peaksime reageerima, pole praeguse seisuga edastatud."

Eesti koondis võõrustab Lilleküla staadionil maavõistlusmängus Uus-Kaledooniat 26. märtsil kell 19 ning Leedut 31. märtsil kell 19.