Kuidas lõpetada Eesti koondise kurb seeria? Vassiljev: mängijad peavad välisklubidesse minema

Eesti koondis tundis viimati võidurõõmu 2019. aasta 26. märtsil, kui võõrsil alistati Vassiljevi tabamusest 1:0 Gibraltar. Punktide peale peetud lahingus saavutati viimati võit aga 2018. aasta 18. novembril, kui võõrsil mängiti Rahvuste liigas 1:0 üle Kreeka. Matši ainsaks tabamuseks oli Vasilis Lampropoulose omavärav.

Koduväljakul saadi viimati kolm punkti aga 2017. aasta 3. septembril, kui Mattias Käidi väravast alistati 2018. aasta MM-valiksarjas 1:0 Küpros. Seejärel on peetud nii 2020. aasta EM-valiksarja kui ka Rahvuste liiga 2018/19 kodumängud, kus kõikides jäädi võiduta. Seega lõpetaks seekordne võit mitu nukrat seeriat.

„Gruusia meeskond oli kvaliteetsem. Meil juhtus palliga palju praaki. Me ei leidnud õigetel hetkedel vajalikke lahendusi ja ei olnud konkreetsust. Kui mängu jooksul vastastele ohtu ei tekita, siis nii ongi,“ tunnistas seekordse kaotuse järel Eesti kapten Konstantin Vassiljev ning tõi välja ka valemi, mis võiks meid pikas plaanis paremate tulemusteni aidata. „Vaja on mängijaid, kes välismaal pidevalt mängivad ja treenivad. Eesti liiga tasemelt on raske koondise taset tõsta. Kümme aastat tagasi oli see meie edu saladus, et peaaegu kõik olid välisklubides. Vaikselt loodetavasti liigume ka nüüd sinna poole.“

Kaotusele otsa vaadates tõdes Vassiljev, et Gruusiat eriti ohustada ei suudetud. „Kahjuks ei suutnud ohtlikud olla. Pigem oli Gruusia väravavahil küll puhkepäev. Olime vahepeal nii alla vajunud, et ei olnud jõudu ette joosta. Olime rünnakul alati vähemuses. Seetõttu tulid ka pallikaotused. Teisel poolajal olime palliga julgemad ja kvaliteetsemad, kuid viimasel kolmandikul ei leidnud ikkagi õigeid otsuseid ja lahendusi.“

Eesti koondist ootab järgmine kohtumine ees juba teisipäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi Armeeniaga. Vassiljev tõi välja aspektid, mida tuleb muuta, et saavutada parem tulemus.

„Tuleb alla julgem, mitte vajuda kaitses nii alla. Vahepeal peavad meie ääremängijad ja keskväljamängijad 70 meetrit ette jooksma, et rünnakut toetada. Peame olema julgemad ja konkreetsemad, kui oleme palliga väljaku teisel kolmandikul. Me ei saa ainult loota, et teema kontrarünnakutega midagi ära. Armeenias tuuakse kindlasti värskemad mängijad sisse. Loodetavasti läheb seejärel paremaks.“