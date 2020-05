Kuidas kavatseb Premium liiga aia tagant piilujaid staadionitelt eemale hoida?

Kõige aktuaalsem on "säästusektori" teema ilmselt Nõmme Kalju kodumängude puhul Hiiu staadionil. Kalju esimene kodumäng on kavas 23. mail liiga uustulnuka TJK Legioni vastu, kuid näiteks 3. juunil võõrustavad nõmmekad FCI Levadiat, mis on juba eeldatavalt palju suurema publikuhuviga mäng ning neli päeva hiljem leiab Hiiul aset "raudteederbi" Kalju ja FC Flora vahel.

Eesti Jalgpalli Liidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnul on Premium liiga töörühm kõik staadionid üksipulgi läbi vaadanud ning seal, kus on võimalik vaatevälja piirata, seda ka tehakse. Näiteks muidu linnarahvale avatud Tartu Tamme staadioni rulluisu- ja jalgrattaring pannakse mängude ajaks kinni ning Hiiu staadioni ümber kavatsetakse samuti keeluala metsa all laiendada.

Kuid jalgpalliliidul on ka fännidele palve. "Kutsume inimesi järgima üldisi reegleid. Ka staadioni vahetus läheduses ei ole kogunemine soovitatud. Kõik need reeglid on tehtud selleks, et minimaliseerida riske ja selleks, et me saaksime 1. juulist taas publikuga jalgpalli nautida. Kui me praegu neid reegleid rikume, võib juhtuda, et me ei saa seda 1. juulis teha. Jalgpalli- ja spordirahva ühine pingutus peaks viima nii kaugele, et me saaks varsti jälle fännide ees mänge pidada," rääkis Uiboleht.

Uibolehe sõnul on mängule palgatud turvameestel lubatud käia ka staadioni territooriumilt väljaspool ning õigus "säästusektorites" aset leidvate kogunemiste korral need laiali ajada.

"Turvatöötajatel on võimalik minna aia taga seisvatele inimestele selgitama, et mõistlikum oleks jälgida otseülekannet telerist või internetist. Peaksime oskama hinnata, et alles natuke aega tagasi ei tundunud mängude jätkamine väga reaalne ning praeguseks oleme me jõudnud olukorda, kus me ei jätka mitte ainult Premium, vaid ka kõikide teiste liigadega ja see on väga suur asi. Kuidas see realiseerub, sõltub meie kõigi ühisest vastutusest," jätkas Uiboleht.

"Piisab ühest eksimusest selles spordikeskkonnas, et tekitada laviin ja seda võib olla päris keeruline ohjata. Kõik me kanname vastutust selle eest, et see asi õnnestuks. See on palju laiem kui ainult jalgpalliliidu ja klubide vastutus. See hõlmab ka poolehoidjaid ja kõiki, kes jalgpallis tegutsevad. Kannatame selle ära ja loodame, et kõik sujub viperusteta."