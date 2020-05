Kuidas käitub jalgpalliliit, kui Premium liigas peaks ilmnema positiivne koroonajuhtum?

"Me lähtume samast loogikast nagu sakslased. Esimene meede on mängija eraldamine, teine võistkonna eraldamine ja kolmas kogu liiga peatamine. Kui see juhtum tuleb, hindame, kui paljude inimestega see ametiisik või mängija on kokku puutunud ning vajadusel saadame inimesi kordustestimisele," kommenteeris Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht.

"Kui nakatub mängija, siis peab Premium liiga kriisikomisjon otsustama, mida teha. Sõltub sellest, mida see mängija teinud on - kas ta on regulaarselt mänginud või olnud varumees, kes on ainult trennides viibinud. Vajadusel kaasame ka Terviseameti spetsialistid ja küsime neilt nõu. On teada, et Terviseametil on nakatunute suhtlusvõrgustiku kaardistamine väga hästi käpas ning nad teevad seda nagunii, sõltumata sellest, kas nakatunud on jalgpallur või keegi teine."

Premium liiga mängijate, abipersonali, ametnike ja kohtunike peale on antud ligi 350 koroonaviiruse testi, mis kõik on osutunud negatiivseteks. Samuti pole Uiboleht kuulnud ühestki koroonajuhtumist madalamatest liigadest.

Premium liiga jätkub pärast kahekuulist pausi teisipäeval.