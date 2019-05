Kruglov homme Kalju vastu ei mängi, küsimärgi all ka koondise valikmängud

"Kruglov, Igor Žurahhovski ja Rasmus Peetson on vigastustega väljas. Nad on tähtsad mängijad ja praegu on hooaja tähtis faas, aga õnneks on meil rivistuses piisavalt mehi," vahendab Rogici sõnu Soccernet.ee.

Rogici sõnul on prognoositav mängupaus kaks kuni kolm nädalat, mis tähendab, et küsimärgi all on ka Kruglovi võimalus aidata Eesti koondist EM-valikmängudes Põhja-Iirimaa ja Saksamaaga.

Lisaks kolmele vigastatule ei saa homme Kalju vastu mängida ka ründaja Nikita Andrejev, kes teenis reedel oma liigahooaja neljanda kollase kaardi.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee