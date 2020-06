Kruglov: Flora kontrarünnakute vedru on hästi treenitud

„Flora mängu me kõik teame. Neil on head vasturünnakud. Nende kontrarünnakute vedru on hästi treenitud. Olime selleks valmis, kuid ei suutnud seda tegudega tõestada,“ tunnistas kohtumise järel Levadia kapten Dmitri Kruglov.

„Praegu ei tahaks järeldusi teha. Kui vaadata enda mängu, siis meie rünnakud olid harvad ja ebateravad. Peame rohkem keskenduma enda mängule ning seda nii kaitses kui ka rünnakul. Kui mängu alguses anname niimoodi värava ära, siis ei ole midagi teha. Niisugune asi ei pea korduma,“ viitas Kruglov Flora 3. minuti avaväravale, kus Konstantin Vassiljev saatis terava nurga alt palli Artur Kotenko valvatavasse puuri.

Turniiritabelis on liidrikohal oleva Flora edumaa nüüd lähima jälitaja Levadia ees kuus punkti. „Detsembrini on palju aega minna. Kõike võib juhtuda. Kuus punkti ei ole nii palju, et Florani kindlasti ei ulatuks. Kõik on veel ees,“ tõdes Kruglov. „Flora mängis täna hästi. Meie ei mänginud niimoodi nagu Levadia peab mängima.“