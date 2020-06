Kristal ootamatust kaotusest ja sellele järgnenud edust: ütleme, et meeskonna harjumuspärane rütm muutus

„Meeskond eile lubas, et kingituse annavad üle homme. Andsid. Rohkem polegi vaja,“ rõõmustas teisipäeval 47-aastaseks saanud Kristal kohtumise järel.

„Jalgpall algab võitlusest. Seejärel tulevad sinna juurde muud asjad. Täna võitlusest piisas. Tadsime, et selline mäng tuleb. Publikut nagunii ei ole, et kellele seda ilu ikka vaja on. Nali naljaks, kuid jalgpall on võitlus ja täna tegime selle perfektselt ära,“ rääkis Kristal seekordse võidu võtmest. „Häälestuse koha pealt ei ole midagi ette heita. Niisugune mäng annab sellele meeskonnale palju enesekindlust juurde. Selle peale on võimalik midagi ehitada.“

Kalju on nüüd viie vooruga kogunud 12 punkti. Punkte kaotati ootamatult kolmandas voorus, kus jäädi 1:2 alla kõrgliiga uustulnukale TJK Legionile. Seejärel purustati kohe 6:0 Viljandi Tulevik ning nüüd alistati ka 2:0 Levadia.

„Ühtteist tegime. Ütleme, et harjumuspärane rütm meeskonnal natuke muutus ja tuleb välja, et on kasu olnud,“ sõnas ta muigega, et Legioni käest saadud kaotuse järel viidi kiirelt sisse vajalikud korrektiivid.

Kristal tõdes, et edu üheks võtmeks on olnud muudatus keskkaitses, kus koha on sisse võtnud ukrainlane Ivan Lobai. „Taga on null ja kindlus,“ kiitis Kristal.

„Mulle meeldib just see võitlus ja häälestatus. Teine poolaeg oli raske. Teadsime, et Levadiale meeldib palliga olla. Vajusime madalale, meil oli vaja need kolm punkti saada. Oleme selle pühendumusega rahul,“ kiitis Kristal veelkord kogu meeskonda.

Samal ajal ootab Kristal täiendust ka ründeliini. Peeter Klein on bronhiidi tõttu veel laatsaretis. Odilavio on terve ja valmis mängima, kuid seni on piduriks olnud välismängijate piirang.

Viie vooru järel on nii Kaljul kui ka Levadial nüüd võrdselt 12 punkti. Liidriks on FC Flora 13 silmaga.