Kristal: kui lepingule alla kirjutad, siis tead, et mingil hetkel võib asju juhtuma hakata

„Mängu lõpp tõmbas käima jälle. Tegelikult läksime kohtumist võitma. Kui avapoolajal jäime nendega hätta, siis kui viisime jõudu rohkem ette ja pall hakkas sinna püsima jääma ning hakkas tulema tsenderdusi kasti, siis see oli juba hea,“ tõdes Kristal rahulolevalt. „Meeskond võitles ja tahtis ise lõpus võita. See oli väga positiivne.“

Kaljul on sel hooajal olnud vigastustega mitmeid probleeme. Kui ründajate kriisist on ennegi räägitud, siis põhitegijatest jäid sel korral traumade tõttu eemale ka poolkaitsja Sander Puri ning keskkaitsja Pedro Victor. Lisaks ei saanud meeskonda aidata veel ka Andreas Raudsepp.

„Puril läheb natuke pikemalt. Pedro peaks varsti tagasi olema. Odilavioga läheb samuti pikemalt. Treeneri töö teeb see huvitavaks. Saab palju vangerdada,“ tõdes ta lõbusalt.

Kui Levadia peatreener Martin Reim viitas intervjuud andes, et nad on Kristaliga sarnases seisus ehk mõlema töökohad võivad olla ohus, siis Kristali sõnul ta oma pead nende asjadega ei vaeva. „Kui lepingule alla kirjutad, siis tead ikka, et mingil hetkel võib asju juhtuma hakata. Aga mina teen oma tööd edasi,“ sõnas ta lõpetuseks.