Kristal: kui lased lati sinna, et viik Flora vastu on saavutus, siis see ei ole ikka see

Lõpuvile järel olid Kalju meeskonna liikmed ilmselgelt tulemusega rohkem rahul. Siiski tõdes Kalju peatreener Marko Kristal, et tegelikkuses sihiti ikka võitu ja Floraga mängides tahetakse alati kolme punkti.

„Kui lased lati sinna, et viik Flora vastu on saavutus, siis see ei ole ikka see. Flora on hea võistkond ja nende vastu on alati raske mängida,“ tõdes Kristal. „See, et nad on saavutanud seitse võitu seitsmest, siis võtan selle eest mütsi maha ja ütlen tubli. Ei saa öelda, et selle viigi järel on kõik hästi. Flora on hea meeskond ja me tegime hea mängu. Loomulikult tahame võita, kuid täna see ei õnnestunud.“

„Tahtsime lõpuni kolme punkti eest võidelda ja meeskond oli selleks valmis. Jõudu selleks sel korral ei piisanud. Arvan, et viik oli õiglane tulemus. Oleks (Kaarel) Usta alguses ära löönud, siis oleks hoopis teine asi olnud. Kui võtame nii, et suutsime Flora hoida ka väheste momentide peal, siis see on okei tulemus,“ lisas Kristal veel.

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes samuti, et eesmärgiks oli igal juhul kolm punkti. „Kokkuvõttes võib mängijate tahte ja pingutusega rahule jääda. Oli näha, et tahtsime võita. Kaitses meie poolt kindel mäng. See on alati asi, mille võib positiivseid asju otsides välja tuua,“ märkis Henn kohtumise kohta. „Kunagi ei tea, kus see punkt võib lõpuks vääärtuslik olla. Pidime teadustama Kalju ohtu vasturünnakutel. Me ei saanud kaitset ka unarusse jätta. Päris lõpuni proovisime ikka kolme punkti saada.“

Flora juhendaja tõdes, et kolmapäevane tähtis võit Paide Linnameeskonna üle liigset rahulolu ei tekitanud ja tänasele mängule tuldi sooviga astuda kindel samm tiitli kindlustamise suunas. „Pigem ei tundnud, et rahulolu tekkis, kuid valmistasime meeskonna ette nii, et me ei tuleks liiga ettevaatlikult ega ka rahulikult. See mäng oli koht, kus oli võimalus asi ära otsustada. Tahtsime kolme punkti. Olime hästi valmis, kuid Kalju kaitses hästi. Neile selle eest kiidusõnad.“

Flora algkoosseisus oli sel korral ka paar vangerdust. Ken Kallaste vigastuse ja Marco Lukka mängukeelu tõttu pidi vasakkaitses koha sisse võtma poolkaitsja Markus Soomets. Pingilt alustas meeskonna suurim väravakütt Rauno Sappinen, kelle asemel oli algrivistuses Mark Anders Lepik.