Kožuhhovski: Rogic on väga tugev treener, kuid sel korral ma temaga ei nõustu

„Sellise edu saladus on ainult üks ja see on pidev töö. Usk teineteisesse ja igapäevaselt töötamine kollektiivina. Kollektiiv on see, mis on ühtne löögirusikas ning usub teineteisesse,“ märkis Kalju peatreener Roman Kožuhhovski, et just need omadused on toonud neile mängudes Levadiaga edu.

Seekordse kohtumise käiku nägid Kožuhhovski ja Levadia peatreener Aleksandar Rogic üsna erinevalt. Rogic leidis, et nemad olid mänguajast 70 minutit paremad ning Kalju suutis nad üle mängida ainult avapoolaja viimase 20 minutit jooksul. Antud perioodi jäid ka mõlemad Kalju tabamused. Kožuhhovski märkis seepeale, et tegelikult olid nemad ikkagi paremad.

„Mina leian 70 protsenti mänguajast olime meie paremad ja 30 protsentil ajast Levadia. Rogic on väga tugev treener ja ja tema arvamus on väga autoriteetne, kuid antud väljaütlemises on minu nägemus teistsugune,“ lisas Kalju juhendaja seepeale.

Kalju poolel olid seekord pingil tiimi mõlemad liidrid Maximiliano Ugge ning viimasel ajal traumadega hädas olnud Reginald. „Nad on ka pingil istudes meie liidrid. Ugge pingile jätta oli seekord puhtalt minu otsus,“ põhjendas peatreener.