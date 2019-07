Kožuhhovski: olen valmis Flora salli kaela panema

"Õnnitlen FC Florat edasipääsu puhul ja tahan, et kõik jalgpallifännid sõltumata sellest, mis klubi nad toetavad, ühendaksid jõud ja annaksid võistkondadele energiat, mida neis euromängudes vaja läheb. Kalju fännid minust ilmselt aru ei saa, aga mina olen valmis Flora salli kaela panema ja neid eurosarjamängus staadionile toetama minema, sest minu suur soov on, et Eesti klubid eurosarjades võimalikult kaugele jõuaksid," ütles Kožuhhovski Soccernet.ee-le eile pärast Kalju 1:1 viiki Paide linnameeskonnaga Premium liigas.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee