Kostja skooris taas karistuslöögist! Flora võitis Tammekat 4:1, Vassiljevilt kaks väravat

Esimese värava lõi Vassiljev 25. minutil otse karistuslöögist. Teine värav sai samuti alguse trahvilöögist, mille Vlasij Sinjavski lõi alustuseks posti. Tagasipõrkunud palli põrutas Martin Miller vastu Frank Liivakut, kellest omakorda põrkas nahkkera ette Vassiljevile, kes juba võimalust kasutamata ei jätnud.

Tauno Tekko lõi 63. minutil penaltist Tartule ühe värava tagasi, kuid Sinjavski 89. ja Erik Sorga 90.+2. minuti väravad lõid Tammekal lõplikult jalad alt.

Kolmest mängust on Flora võtnud nüüd kolm võitu. Tekko on hetkel Premium liiga suurim väravakütt kolme tabamusega. Vassiljev (2) jagab koos nelja mängijaga teist kohta. 17. märtsi mängust Paidega (1:0 võit Florale) on Vassiljevil kirjas ka väravasööt.

Teised tänased mängud:

Paide linnameeskond - Tallinna Kalev 2:0

Narva Trans - Nõmme Kalju 0:0

Homsed mängud:

FCI Levadia - Maardu linnameeskond (kell 13)

Viljandi Tulevik - FC Kuressaare (kell 15)

4. vooru mängudega tehakse algust juba teisipäeval, 2. aprillil:

Tartu Tammeka - Paide linnameeskond (kell 19)

Nõmme Kalju - FC Flora (kell 19.30)

Kolmapäeval, 3. aprillil

Tallinna Kalev - Viljandi Tulevik (kell 19)

Narva Trans - FCI Levadia (kell 19.30)