Korraliku eelarve ja kindla plaaniga Paide trügib jõuliselt suurte mängumaale

2004. aastal loodud Paide Linnameeskonnal kulus viis hooaega, et murda Eesti kõige kõrgemasse seltskonda. Seejärel on ta üldjuhul kuulutud Premium liiga keskmike sekka. Parimal juhul on kahel korral lõpetatud viiendal positsioonil. Tänavust hooaega on alustatud paljulubavalt ja tundub, et siinsed tippklubid võtavad heitlusi Kesk-Eesti meeskonnaga aina tõsisemalt. Pühapäevane lahing FCI Levadiaga oli nagu tõeline tabelitippude duell.