Korralik publikuarvu kasv: Premium liigas ületati juba kolme eelneva hooaja külastatavus

Kui 2016., 2017. ja 2018. aastal jõudis kogu hooaja ja 36 vooru peale tribüünidele vastavalt 44 559 (keskmine külastatavus 248), 50 691 (ühe mängu keskmine 282) ning 53 226 inimest (hooaja keskmine 296 pealtvaatajat mängu kohta), siis tänavu on staadioneid väisanud juba 55 168 inimest (keskmine külastatavus 389).

Hooaja suurimateks publikumagnetiteks on olnud Tallinna suurklubide omavahelised duellid. Näiteks on aasta publikurohkeimateks mängudeks tõusnud A. Le Coq Arenal toimunud FC Flora ja Nõmme Kalju lahingud, mis meelitasid staadionile 1701 ning 1673 vutisõpra. Üle 1000 pealtvaataja on kohale toonud ka kõik Flora ja FCI Levadia omavahelised mõõduvõtud rahvusstaadionil (1469 pealtvaatajat, 1155 toetajat ning 1124 fänni). Korra on neljakohalise numbrini jõutud ka väljaspool Tallinnat, kui Narva Transi ja FC Flora mõõduvõttu jälgis Kreenholmi staadionil 1068 jalgpallihuvilist.

Väärib ka mainimist, et tänaseks päevaks on kümnest Premium liiga klubist juba kaheksa ületanud oma eelmise hooaja publikunumbri. Tabeli tipus troonib FC Flora, kelle kodumänge on külastanud kokku 10687 pealtvaatajat (keskmine mängu kohta 763, mullu 559). Pealtvaatajate tabelis teist kohta hoidva Tartu Tammeka kodumänge on külastatud keskmiselt 493 korral (mullu 444). Tabeli kolmas, Viljandi Tulevik on keskmise külastatavuse tõstnud mulluse 278 pealt 411 peale.

Korraliku tõusu on teinud ka FCI Levadia, kelle kodumängude keskmine külastatavus on hetkel 397 (mullu kogu hooaja peale 262). Peaaegu kahekordse tõusu on teinud Paide Linnameeskond, kelle kodumänge külastas mullu keskmiselt 187 jalgpallihuvilist, tänavu on keskmine number olnud koguni 373.