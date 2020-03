Koroonaviiruse karm hoop Eesti tippklubidele: enam kui miljon kaotatud eurot

26 Eesti tippklubi [10 Premium liigast, 7 Esiliigast (ülejäänud 3 on duublid), 7 Esiliiga B-st (ülejäänud 3 on duublid) ja 2 naiste Meistriliigast (ülejäänud 6 on meeste tippliigades esindatud)] prognoositav saamata jääv tulu, nimetagem seda koroonakahjumiks, on eriolukorrast tingitud perioodil ehk 13. märtsist 1. maini veidi üle ühe miljoni euro, vahendab Soccernet.ee.

Kõige suurema osa ehk üle 410 000 euro moodustab sellest saamata jääv sponsortulu, mis on paljude klubide toimimise nurgakiviks. Kõva hoobi annab ka liikmemaksudest saadava raha vähenemine. Koroonakahjumi suurus klubide lõikes on mõistagi erinev, aga jääb tipus kümnete tuhandete eurode suuruseks.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee.

