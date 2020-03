Koroonaviirus lajatas Eesti jalgpallikoondislasele - leping katkestati

Kuna liiga on hetkel koroonaviiruse tõttu peatatud ja selle jätkumise osas valitseb suur segadus, katkestas Go Ahead Eagles formaalselt lepingu kõikide mängijatega, kelle kontraht selle hooajaga läbi oleks saanud. 14 palluri hulka kuulub ka Henri Anier, kirjutas Soccernet.ee.

Lisaks eestlasele võeti tööpõli suuremalt osalt Deventeri klubi põhikoosseisust: näiteks esiväravavahilt Hobie Verhulstilt, kolmelt kaitsetalalt Jenthe Mertensilt, Jeroen Veldmatelt ja Elso Britolt ning kahelt enim minuteid mänginud väljakumängijalt, poolkaitsjalt Elmo Lieftinkilt ja ääreründajalt Jaroslav Navratililt.

"See on drastiline otsus, aga praegu maailmas valitsevas olukorras ei saa me riske võtta," ütles Go Ahead Eaglesi tehniline direktor Paul Bosvelt klubi avaldatud teates. Seal seisis, et nagu igal aastal, tuli klubil vastavalt Hollandi seadustele lõppeva lepinguga mängijatele enne 1. aprilli teada anda, mis neist saab.

Loe täispikka artiklit portaalist Soccernet.ee.

