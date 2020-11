KOOSSEISU BINGO | Kes võivad tänavuse aasta viimases Eesti koondise mängus algrivistuses võimaluse saada?

Kuna Karol Mets on mängukeelu all, siis täidab vasakpoolse keskkaitsja koha ilmselt Märten Kuusk. Kuusk võiks olla ka meheks, kes tõuseb lähiajal kaitseliini selgeks liidriks. Viimasel ajal on säärasest mehest just puudu olnud. Oktoobris toimunud Rahvuste liiga mängudes näitas Kuusk häid liidriomadusi.

Keskpoolkaitses võtab 21-aastase Vladislav Kreida kõrval ilmselt koha sisse 20-aastane Markus Soomets, kes tegi Itaalia vastu soliidse esituse. Ülemise poolkaitsja rolli täidab tähtsates kohtumistes tavaliselt Konstantin Vassiljev, kuid sel korral midagi enam mängus ei ole. Samas on teada, et Vassiljevi tervislik seisund ei ole viimasel ajal päris 100-protsenti olnud. Number kümne rolli võiks täita ka Erik Sorga, kes seda kohta mänginud ka koduklubis D. C. Unitedis, kuid liinide parema sidumise osas täidaks seda kohta ilmselt paremini Martin Miller.

Tipuründes võiks ju anda võimaluse ka mõnele teisele mehele ja pakkuda Rauno Sappinenile puhkust, kuid Voolaid soovib ilmselt ikka lõpuks ka võidu kirja saada ning nelja viimase koondisemänguga neli väravat löönud Sappinen on sellisel juhul tema jaoks hädavajalik mees."

Gunnar Leheste: "Voolaid ütles oma eilses sõnavõtus, et Niktita Baranovi vigastus pole nii hull asi, sest meil on ka Märten Kuusk, kes on ka Henrik Pürgiga Floras kokku mänginud. Karol Mets kannab teatavasti mängukeeldu. Taijo Teniste ja Artur Pikk on äärtel saanud juba piisavalt mütata, mistõttu tunduvad Michael Lilander ja Henri Järvelaid värskuse mõttes loogilisemad valikud. Kuigi ta viitas, et kellelegi kunstlikult tuleviku mõttes mänguaega andma ei hakata, siis julgen arvata, et neid mehi ta sellega silmas ei pidanud. Kindlasti on koosseisus Konstantin Vassiljev, kellele uue võimaluse andmist Voolaid lausa kinnitas. Tipus peaks saama oma tõestamisvõimaluse avaminutist peale Erik Sorga."