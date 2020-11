KOOSSEISU BINGO | Kelle võiks Karel Voolaid Itaalia vastu algrivistuses platsile usaldada?

Oma ennustuse teevad Delfi ja Eesti Päevalehe reporterid Gunnar Leheste, Madis Kalvet ja Kaspar Ruus.

Gunnar Leheste: "Usutavasti väravavahi positsiooniga Voolaid siiski eksperimenteerima ei hakka ning Karl-Jakob Hein saab end Rahvuste liiga mängudeks korralikult soojaks teha. Keskkaitsepaaris ei tohiks küsimustki olla - Mets ja Tamm peavad saama enne punktide peale lahinguid kokku mängida! Mihkel Ainsalu seepärast, et teda me liiga tihti algkoosseisus pole näinud ning välismaa kõrgliigades mängivatele meestele tuleks alati võimalus anda. Miks Georgi Tunjov, mitte Konstantin Vassiljev? Sest kui Tunjovile Itaalia vastu ka tõestamisvõimalust ei pakuta, siis kelle vastu veel? Ta ju lihtsalt põleb soovist end itaallastele näidata! Vassiljev nagu ka mitmed teised mehed saavad sekkuda vahetusest."

Madis Kalvet: "Kuna Hein on põhiväravavaht valikmängudes, siis sel korral saab tõenäoliselt võimaluse Igonen. Usutavasti saab Märten Kuusk sel korral võimaluse, kuna mängis oktoobris kokkuvõttes hästi. Taijo Teniste vajab punktimängude eel praktikat. Vladislav Kreida kestab tõenäoliselt kõik kolm mängu ära ja alustab seetõttu ka Itaalia vastu. Vassiljevit hoitakse punktimängudeks ja nagu Voolaid ütles, siis mängida saavad Itaaliaga seotud kolm meest. Tipuründes alustab arvatavasti Erik Sorga, kuna on vaja saada pilti, millises seisus ta punktimängude mõttes on."



Kaspar Ruus: "Tahaks pakkuda, et Tunjov alustab number 10 kohal ja Vassiljev tuleb pingilt, aga mul on tekkinud tunne, et Tunjov pole Voolaidi jaoks ülemäära tähtsal kohal olnud, lisaks on ta SPAL-is täiesti pingile jäänud. Tipuründesse tuleb millalgi teisel poolajal Sorga asemele Henri Anier või Rauno Sappinen."



Itaalia eeldatav algkoosseis (football-italia.net järgi): Salvatore Sirigu (Torino); Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter), Emerson (Chelsea); Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (AC Milan), Roberto Gagliardini (Bologna); Federico Bernardeschi (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Vincenzo Grifo (Freiburg).