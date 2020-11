KOOSSEISU BINGO | Kelle peaks Karel Voolaid saatma täna lahingusse Põhja-Makedoonia vastu?

Kaks mängu on jäänud pidada ning seis meie alagrupis on järgmine: 1. Põhja-Makedoonia 6 punkti, 2. Gruusia 6, 3. Armeenia 5, 4. Eesti 2.

Siililegi on selge, et kaotuse korral on Eesti lootused alagrupis viimast kohta vältida olematud. Viimane koht viib järgmisel aastal toimuvatele üleminekumängudele, mille kaotaja kukub D-disivjoni, rahvasuus tuntud ka kui mudaliiga.

Selleks, et Sinisärgid täna alagrupi liidrite vastu võidu võtaksid, tuleb platsile saata parimatest parimad ning seetõttu ei hakka Delfi vutireporterid Gunnar Leheste, Madis Kalvet ja Kaspar Ruus seekord kolme eraldi algrivistust pakkuma, vaid märgivalt üksmeelselt: see on meeskond, mis peab täna kastanid tulest välja tooma!

Vaidluskohti siiski oli. Häältega 2:1 pääses tipuründesse Erik Sorga asemel Premium liiga suurim värvakütt Rauno Sappinen. Parem ääreründaja kohale kaalusime ka Itaalia vastu paar head liigutust teinud Frank Liivakut, kuid lõpuks jõudsime siiski arusaamale, et koondisega hiljem liitunud Sergei Zenjov on värskem ja kogenum. Taijo Teniste roll paremkaitses oli samuti küsimärgi all - kaalusime ka kolmapäeval Firenzes teisel poolajal vahetusest sekkunud ja korralikku tööd teinud Michael Lilanderi kandidatuuri, kuid lõpuks said Teniste kogemused ja parima päeva mängutase siiski määravaks - mäng on liiga tähtis, et midagi katsetama hakata!

Serie B-s mängivale Georgi Tunjovile pakume rolli "number 8", nagu on Eesti eest täitnud sellest koondiseaknast paraku peapõrutuse tõttu eemale jääv Mattias Käit.

Delfi ja Eesti Päevalehe eeldatav Eesti koondise algkkoosseis Põhja-Makedoonia vastu: Karl Jakob Hein, Artur Pikk, Karol Mets, Joonas Tamm, Taijo Teniste, Vlasi Sinjavski, Georgi Tunjov, Vladislav Kreida, Sergei Zenjov, Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen.