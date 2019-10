Koondises säranud florakas kaotas kihlveo ja ühes sellega ka juuksed

Kohtumise järel avaldas Kreida, et kiilakas sai temast lihtsalt seetõttu, kuna ta kaotas klubikaaslasele Vlasi Sinjavskile kihlveo.

„Kaotasin väikese kihlveo. Mängisime selle peale, kes lööb rohkem latti ning kaotaja ajab pea kiilaks,“ avaldas Kreida uudse väljanägemise tagamaid.

Mänguliselt sai poolkaitsja samuti proovida veidike teistsugust rolli. Nimelt tuli tal suurema osa kohtumisest tegutseda keskkaitsjana. See roll tuli tal üle võtta Henrik Pürgi 13. minuti punase kaardi järel.

„Mul on keskkaitses mängimise kogemus olemas. Kui tulin kolm hooaega tagasi esindusmeeskonna juurde, siis ei olnud poolkaitses minu jaoks kohta. Seega oli mingi kogemus sellest ajast olemas. Märten (Kuusk) on ka hea partner. Ta aitas mind palju,“ sõnas Kreida.

Kolm vooru enne hooaja lõppu vajab Flora jätkuvalt sisuliselt ühte võitu tiitli kindlustamiseks. „Kolm mängu on veel minna. Meil on vaja kahte punkti. Praegu on mõtted juba selle juures, kuidas võita järgmine mäng,“ vaatas Kreida lootusrikkalt tulevikku.