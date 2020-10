Koondisega liitumise asemel Saudi Araabiasse lennanud Karol Mets: teadsin, et saan kriitikat

"Teadsin, et see (kriitika - toim) tuleb niikuinii. Olin saanud juba paksu nahka kasvatada," rääkis Eesti jalgpallikoondise ja hetkel veel Rootsi kõrgliigaklubi Stockholmi AIK keskkaitsja Karol Mets Betsafe'i podcastis.

Mets viibib Saudi Araabias, et tutvuda sealse meistriliigaklubi FC Ettifaqiga ja arutada lepingutingimusi. 27-aastase viljandlase sõnul pole veel lõplikult kindel, et ta kaugel maal ka lepingu allkirjastamiseni jõuab.

"Leping veel tehtud ei ole. Mõned detailid on veel läbirääkimisel. Huvi on mõlemapoolne. Tulingi koos agendiga selleks siia, et nemad saaksid uudistada mind ja mina neid. Olen veel mõned päevad siin. Eks näis, kuidas minema hakkab," ütles Mets.

Selle nädala esmaspäeval ütles Eesti koondise peatreener Karel Voolaid Metsa otsust kommenteerides: "Ma ei mõista teda hukka, aga kindlasti sooviks ma tänases olukorras, kus me Eesti jalgpalli ja koondisega oleme, et mängija süda oleks suurem kui kunagi varem. Kahjuks see hetkel nii pole. Tuleb loota paremale tulevikule."

Metsa sõnul oli tema vestlus Voolaiuga rahulik. Peatreener oleks tahtnud teda Leedu, Põhja-Makedoonia ja Armeenia mängudeks koondises näha, kuid otsus jäi ikkagi mängija teha.

"Mul on väga kahju, et ma ei saanud koondist aidata. Tegin kõik, mis võimalik, et saaksin selles aknas osaleda. Kahjuks pidin võtma vastu otsuse, et ma ei tule. Väga kahju, aga olukord on selline, et üleminekuaknad on tänavu pikemad ja sõidavad koondiseaknasse sisse - mina seda kontrollida ei saa. Kui tuleb huvi klubist, kes mind potentsiaalselt võib väga huvitada, siis palka ma saan ja raha teenin ma läbi klubi. Kõiki emotsioone kõrvale jättes tundus täna tark otsus tulla siia," rääkis Mets.

"Kindlasti oli nii unetuid öid kui ka küünte närimist, kas tulen kohale ja annan sellele võimaluse, või ei tule üldse ja ütlen kohe, et las jääda. Selles oli dilemma. Hirm muutuse ees oli kõige suurem asi seejuures. Vestlus Kareliga toimus väga rahulikult. Tegime mitu telefonikõnet ja arutasime asjad läbi. Kokkuvõttes olin mina see, kes otsustas. Treener muidugi soovis mind koondises näha, sest ei ole ka seal seis lihtne. Mina otsustasin, et mul ei pruugi sellist võimalust äkki enam tulla. Ma ei saanud riskida. Valisin selle, et tulen siia, vaatan, mis siin toimub ja annan sellele võimaluse."

Mets ei usu, et tema mängutase Saudi Araabias langeb, sest kõik sealsed võistkonnad on end ründeliinis varustanud tugevate välismängijatega. "Kui vaadata koondise vaatevinklist, siis kaitsemängijana siin mingeid puhkepäevi olema ei saa. Igal tiimil on ründajad välismaalt sisse toodud. Kui asjad hästi lähevad, saan kõva praktika," ütles ta.

Rootsi meedia teatel on FC Ettifaq AIK-le Metsa eest tasumas üleminekusummat 380 000 eurot ning räägitud on kolme-aastasest lepingust.

Eesti koondis kohtub homme kell 19 Rahvuste liiga mängus Lilleküla staadionil Põhja-Makedooniaga. Järgmisel kolmapäeval ootab ees mäng Armeeniaga. Sel kolmapäeval kaotati maavõistlusmängus 1:3 Leedule.