Koondise „kasahhid” Zenjov ja Dmitrijev on rahul: üks naasis vana treeneri, teine perekonna juurte juurde

Sergei Zenjov Sünnikoht: Pärnu

Karjäär: Pärnu Pataljon, Vaprus, TVMK, Lvivi Karpatõ, Blackpool, Moskva Torpedo, Gabala, Cracovia, Karagandõ Šahtjor

Koondises 74 mängu, 13 väravat



Endine TVMK, Levadia, Nõmme Kalju ja FC Lahti poolkaitsja Dmitrijev liitus jaanuari lõpus värskelt esiliigast kõrgliigasse tõusnud FC Okžetpese meeskonnaga, kuigi poolikuid variante oli ka Soomes ja Eestis. 30-aastane vutimees on sealsele meediale öelnud, et unistas Kasahstanis mängimisest juba ammu, sest tema ema on sündinud Karagandõs ja vanaema elab Okžetpese kodulinnas Kokšetaus.

„Ei oska öelda, milline linn välja näeb, sest pole seal veel käinud,” ütles ka Dmitrijev. „Esimese mängu pidasime Taldõgordanis, kus oli soojem. Laagri tegime Almatõs. Praegu on meie baas Astanas. Kokšetaud olen ainult piltidelt näinud.”

Zenjov ja Dmitrijev kinnitavad kui ühest suust, et kohanemine uues klubis on kulgenud sujuvalt. „Kõik räägivad vene keeles. Poisid võtsid mind hästi vastu. Klubis on kokku seitse välismaalast, osadele pean ma vahel tõlgiks olema. Treener on bulgaarlane, räägib natuke nii serbo-horvaadi kui ka inglise keelt,” ütles Zenjov, kes kogenud treeneri Nikolai Kostovi käe all treeninud ka Ukrainas Lvivi Karpatõs aastatel 2012-2013. „Teadsin, mismoodi ta mängib, kuidas ta jalgpallist mõtleb ning mida ta minult ootab.”



Artjom Dmitrijev Sünnikoht: Tallinn

Karjäär: TVMK, Vilniuse Vetra, Rakvere Tarvas, Narva Trans, Levadia, Pakruojisi Kruoja, Sillamäe Kalev, Antwerp, Turnhout, Infonet, Nõmme Kalju, Lahti, Okžetpes

Koondises 19 mängu



Dmitrijevi sõnul on Kasahstani meistriliiga igal juhul kõrgema tasemega kui Eesti või Soome liiga. „See on hea jalgpall, nad tahavad mängida jalgpalli. Mulle meeldivad treeneri mõtted ja tema visioon. Me ei löö üldse pikka palli ette. Alustame maast, mängime maast, kombinatsioonid... Astana treener, kellele me viimases mängus 1:2 kaotasime, kiitis meid väga,” muljetas Dmitrijev, kes riigi valitseva meistri vastu alles möödunud reedel võrku sahistas.

„Läksin pressi tegema, sain passi kasti, kaks puudet ja lõin värava! Hea mäng oli. Lõime teisel poolajal kaks väravat, aga esimese puhul nägi kohtunik enne viga. Hea meel on ka Zenjovi üle, kes samal ajal Kairatile (mullune hõbedameeskond - toim) värava lõi!”

Küsimusele, kas nad tegid enda arvates Kasahstani siirdudes karjääris sammu edasi, vastasid mehed nõnda:

„Iga kord, kui seda küsitakse, ütlen ma, et see on uus väljakutse. Mulle meeldib praegu küll!” (Zenjov)

„Tahaksin mõnes esinelikusse kuuluvas meeskonnas mängida – Astana, Kairat, Tobol või Ordabasõ. Need on neli väga head meeskonda. Kui see õnnestuks, siis seal oleks mul parem tulevik.” (Dmitrijev)

Varem Kasahstanis leiba teeninud mängijad ja treenerid 2003 Mark Švets (Almatõ Kairat)

2006 Aleksandr Kulik (FK Astana)

2008 Eduard Ratnikov (Pavlodari Irtõš)

2010 Jevgeni Novikov (Okžetpes)

2014-2015 Rimo Hunt (Kõzõlorda Kaisar)

2014-2015 ja 2018 Sergei Mošnikov (Kõzõlorda Kaisar, FC Tobol, Karagandõ Šahtjor)



Treenerid: Arno Pijpers (FC Astana-1964, FC Taraz, Kasahstani koondis), Janno Kivisild (Kasahstani koondis), Tarmo Rüütli (Irtõš)

Zenjov Kasahstani liigatasemest: „Ma ei teadnud sellest väga palju, aga pärast kahte mängu võin öelda, et tase on päris hea. Poolaga täiesti võrreldav. Poolas on rohkem võitlust – igal momendil pead võitlema, nii nurgalöökide, karistuslöökide kui autide ajal. Kasahstanis on rohkem lühikesi sööte ja tehnikat. Ütleksin, et rohkem jalgpalli.”

Dmitrijev tänaõhtusest mängust Põhja-Iirimaaga: „Tahan juba väga mängida! See on väga oluline kohtumine. Tahan valikturniiri võiduga alustada. Meeskonnal on seda võitu vaja ja kõik fännid tahavad seda. Ma usun, et kõik alustavad sajaprotsendiliselt ja annavad endale aru, kui tähtis see mäng meile on.”