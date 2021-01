Koolid, kirikud, kaubanduskeskused ja kohvikud on lahti, aga lapsed peavad jalgpalli mängima pakasest hoolimata lumehanges. Miks?

Märt Roosna reporter RUS

Põhja-Tallinna JK Volta tublimad vutipoisid on kogu külma aja kenasti trennis edasi käinud. Foto: Rauno Volmar

Eks see oli valikute ja prioriteetide küsimus. Spordirahvas on avaldanud arvamust, et piirangud mõjutavad halvasti laste spordiharjumust. Miks siis ikkagi on valik tehtud nõnda, et Harjumaal ja Ida-Virumaal ei või jätkuvalt siseruumides treenida, küll aga võib palju muid asju suhteliselt segamatult teha.