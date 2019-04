Konstantin Vassiljev võidust Levadia üle: meil natuke õnnestus rohkem ja penaltiga vedas

„Esimesel poolajal olid neil standardolukordadest omad võimalused. Meil pigem mängulised olukorrad. Olid kaks erinevat meeskonda, erinevad taktikad. Meil natuke õnnestus rohkem ja selle penaltiga vedas,“ viitas Vassiljev Levadia poolt kasutamata jäänud 11 m karistuslöögile, mille Joao Morelli üle värava saatis.

„Andsime neile ruumi mängida. Just esimesel poolajal. Pigem oli kõik kontrolli all. Välja arvatud need kümme minutit teisel poolajal, kus tuli värav ja penalti. Ülejäänud mäng oli pigem kontrolli all,“ iseloomustas Vassiljev kohtumise käiku.

Flora jätkab hooaega nüüd täiseduga ehk kaheksast kohtumisest on teenitud kaheksa võitu. Liidritena on neil koos 24 silma, Levadia on 21 punktiga teine.

„Kindlasti ideaalne algus hooajale. Mäng oli tähtis, et kumb läheb täiesudga edasi. Eriti just psühholoogiliselt. Meil on praegu ehk väike eelis,“ arvas Vassiljev.