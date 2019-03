Konstantin Vassiljev: võib öelda küll, et tuul aitas selle värava puhul

Suviste valikmängude tarbeks tuleks poolkaitsja arvates mängijatel parandada enda mängulugemist, kirjutab ERR Sport.

"Võib öelda küll, et tuul aitas selle värava puhul. Eesmärk oli tsenderdada, lüüa värava suunas, aga siis tuul andis pallile natuke parema trajektoori ja läks sisse. Värav on värav ja ei ole tähtis, kuidas see tuli," kommenteeris Vassiljev enda koondisekarjääri 24. väravat.

„Ma arvan, et see esimene poolaeg oli pigem meie kontrolli all ja olime oma mängu üles ehitamises väga kannatalikud. Tekitasime endale olukordasid, natukene polnud õnne – paar latti, väravavaht tegi paar head tõrjet. Lubame endale kaitses natuke eksimusi – magame mõned olukorrad maha ja see on see hetk, kus me mõnikord lülitame end mängust välja. Kui me neid vigu väldime, siis me oleme kindlasti paremad," võttis Vassiljev mängu üldiselt kokku.