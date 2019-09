Konstantin Vassiljev vigastusest: usun, et olen mänguks valmis

FC Flora võõrsilmängus Paide Linnameeskonna vastu vahetati Vassiljev avapoolaja keskel pingile, kuid praeguse info kohaselt ei ole tegemist traumaga, mis ta koondisemängudest kõrvale jätaks.

"Kindlasti ei ole [tänane olukord eilsega võrreldes] halvem, see on väga hea uudis. Praegusel hetkel teeme taastava trenni ära ja vaatame päev korraga. Usun, et kõik õnnestub ja olen mänguks valmis," sõnas Vassiljev koondise kogunemisel.

Rätsepalihase vigastus ei ole kogenud mängija jaoks isegi sel aastal esmakordne: maikuus vaevas 35-aastast mängujuhti sama häda. "Mind vahetati kohtumises Viljandiga sellepärast välja, aga järgmiseks mänguks Narvaga õnnestus juba taastuda, läks neli-viis päeva. Arvestades seda kogemust on ootused sellised, et kõik läheb hästi."

Eesti jalgpallikoondis läheb reedel kodus vastamisi Valgevenega, tuleval esmaspäeval Hollandiga.