Konstantin Vassiljev: Suduva võib tunduda paberil kergem vastane kui Frankfurt või Radnicki, aga tegelikult see nii ei ole

Flora alustas ka eelmist hooaega Euroopa liiga esimesest eelringist, kus alistati Serbia klubi Niši Radnicki kahe mängu kokkuvõttes 4:2. Häbisse ei jäädud ka teises eelringis, kus tuli mõlemas mängus tunnistada Bundesliga klubi Frankfurti Eintrachti 2:1 paremust.

"See oli tegelikult juba nii ammu, aasta tagasi. See aasta on üldse selline omapärane. Kindlasti annab eelmine eurohooaeg poolehoidjatele ja meile suuremat lootust. Võib-olla tundub, et Suduva on paberil lihtsam vastane kui [Frankfurti] Eintracht või [Niši] Radnicki, aga tegelikult see nii ei ole," arvas Vassiljev.

Tänavune hooaeg on eriline selle poolest, et kõigis eurosarja kvalifikatsioonmängudes otsustatakse edasipääseja ühe mängu põhjal. Selle, kumma meeskonna koduväljakul mängitakse, otsustab loos. Floral vedas, homne mäng toimub Lillekülas. Peaks Flora edasi pääsema, kohtutakse järgmisena kas Iisraeli klubi Tel Avivi Maccabi või lätlaste FC Rigaga. Ka see kohtumine peetaks Tallinnas. Kaotuse korral jätkatakse hooaega Euroopa liiga teises eelringis - selle vastase ja mängupaiga loosimine ootab alles ees.

"Ühes mängus võib juhtuda ükskõik mida. Pole mõtet pikemalt prognoosida või taktikat arutada, vaid tuleb minna ja mängida. Koduväljak kindlasti aitab. Kuigi publikut pole, siis alati on parem oma staadionil mängida, kui kuhugi sõita, hotelli majutada jne. Võime olla oma tavapärases rutiinis. Loodan, et see tuleb meile kasuks."

Küsimusele, milline tegur homse mängu võitja selgitamisel kõige määravamaks võiks saada, vastas Vassiljev: "Arvan, et see, kumb meeskond suudab 90 pluss või 120 pluss minutit keskendunud olla. Iga keskendumise kaotus karistatakse sellistes mängudes ära. Peame olema valmis igas olukorras - igas audis, igas standardolukorras ja kiires lahtimängus. Siin ei ole võimalus eksida. Kui Eestis võime lasta end uinutada, magada midagi maha ja selle hiljem tasa teha, sisi euromängudes see läbi ei lähe."

Flora - Suduva kohtumine algab homme kell 19.30. Pealtvaatajaid tribüünile ei lubata. Otseülekande teeb ETV2. Delfi hoiab lugejaid kohtumise käiguga kursis otseblogi vahendusel.