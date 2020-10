Konstantin Vassiljev: seda on kahju öelda, aga viimastel aastatel pole me koondistemängudes favoriidid olnud

Eestlased lähevad mängule vastu keerulises seisus. Viimases kümnes mängus on jäädud võiduta, viimati kaotati kolmapäeval sõprusmäng Leedule 1:3. "Õhkkond on pigem töine," rääkis Konstantin Vassiljev mängueelsel pressikonverentsil. "Kindlasti valmistas tulemus (1:3 kaotus Leedule - toim) pettumust. Treenerid andsid oma märkused mängijatele - kes võttis neid lihtsamalt, kes jälle raskemalt. Kokkuvõttes nii see asi käib."

"Võime pärast kaotusmängu otsida häid asju, aga arvatavasti leiame halvemaid natukene rohkem. Aega väga palju pole. Kõik saame aru, et üle päeva keegi kiiremaks või tehnilisemaks ei muutu," lisas poolkaitsja.

Kuidas on varasemalt õnnestunud keerulisematest perioodidest välja tulla? "Vahepeal oli koondise seltskond natuke kinnisem, emotsioon tekkis kogu aeg," tõdes Vassiljev. "Viimastel aastatel on olnud palju muudatusi meeskonnas, tulevad uued mängijad. Mõned mängijad võib-olla ei saa lõpuni aru, et halvem periood kestab natuke kauem. Eks me kõik töötame ikkagi selle nimel, et ühel päeval see lõppeks. Peame olema realistlikud. Kõik vastased on väga kvaliteetsed. Seda on kahju öelda, aga me pole viimastel aastatel favoriidid olnud koondisemängudes. Läbi töö tuleb enesekindlus ehk tagasi."

"Neil konkreetseid nõrki kohti pole, kus võime neid haavata. Kindlasti on meil oma kvaliteet olemas, meil on mõned kiiremad mängijad, kes võivad lüüa ja kes on samas ohtlikud standardolukordades," vaatas Vassiljev homse mängu poole. "Kõik on jalgpalli osa. Vahel tulevad väravad väga imelikest olukordadest. Peame tahtma, et see värav sünniks. Kui ise ei taha, siis arvastavasti (vastased) ise ka endale ei löö."

Eesti ja Põhja-Makedoonia kohtumine saab alguse pühapäeva õhtul kell 19.00.