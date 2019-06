Konstantin Vassiljev: mõistan ja toetan Klavani otsust koondisest loobuda

Klavani sõnul soovib ta keskenduda oma tervisele, kuna tal jääb seljataha mitmetest vigastustest räsitud raske hooaeg.

"Saan Ragnarist aru ja toetan tema otsust. Tal on tervise mõttes selja taga väga raske aasta. Mul endal oli kaks aastat tagasi samasugune probleem, kui liikusin hooaja käigus ühest vigastusest teise ja sealt kolmandasse. See pole lihtne. Kui keha räägib sinuga ja ütleb, et vajab puhkust, siis tuleb kuulata," lausus Vassiljev Soccernet.ee-le.

