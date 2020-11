Konstantin Vassiljev: mina toetan Voolaidi jätkamist

Eesti tegi C-divisjoni teise alagrupi viimases kohtumises võõrsil Gruusiaga 0:0 viigi. Kokkuvõttes jäi Eesti kolme kaotuse ja kolme viigiga tabelis viimaseks. Põhja-Makedoonia võitis grupi 11 silmaga, neile järgnesid Põhja-Makedoonia (9), Gruusia (7) ja Eesti (3).

"Küll on kurb, et oleme viimased, aga paraku reaalsus on selline, et need kolm koondist meist nõrgemad küll pole - ei paberil ega väljakul," sõnas Vassiljev "Selles, et meil ei õnnestunud võita või rohkem punkte koguda, on erinevad põhjused. Kellelegi ei meeldi kaotada, aga paraku pole me sellisel tasemel, et nõuda võite. Kodus olid küll võimalused, aga see ei õnnestunud."

Kui võrrelda praegust koondist kümne aasta tagusega, mil Eesti jõudis EM-i play-offi, siis milles on kõige suuremad vajakajäämised? "Ütleme nii, et meil 5-7 mängijat, kes võiks ja peaksid mängima U21-vanuseklassis, et koguda kogemusi, teha vigu ja aru saada, mis rahvusvaheline tase on. Paraku on hetkel tase selline, kus treenerid peavad võtma neid A-koondisesse. Kuskil on tekkinud mingi auk ning nad peavad seda lappima."

"Nad teevad tugevalt trenni ja annavad endast kõik. See pole aga lihtne, et tulla kohe A-koondise tasemele ja nõuda, et nad oleksid konkurentsivõimelised Gruusia, Põhja-Makedoonia ja Armeenia vastu," lisas Vassiljev.

Küsimusele, kas Vassiljevit näeb ka järgmisel aastal koondises, avaldas FC Flora mängija, et on koduklubiga lepingut pikendanud. "Selles mõttes ma oma klubiga pikendasin lepingut ja kavatsen väljakul edasi olla. Kui olen kandidaatide nimekirjas, siis kindlasti olen selleks valmis."

Vassiljev ei soovinud noorte meeste seast kedagi välja tuua, kellest võiks viimaste mängude põhjal tulevikus koondise liider saada. "Ei tahaks kedagi esile tuua. See aeg ja nende mäng panevad asjad paika," tõdes ta. "Kui arvestada kriitikat koondiste ja treenerite suhtes - ma olen ikka protsessi sees ja tunnen, et vaikselt-vaikselt midagi hakkab tekkima ja järgmised aastad tulevad paremad."

"Viimases kahes aknas tundsin, et midagi vaikselt hakkab toimuma. See ei peagi olema kiiresti. Mulle viimased kaks kuud meeldisid," leidis Vassiljev viimastes mängudes positiivset.