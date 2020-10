Konstantin Vassiljev: koondislaste peades on kõige suuremad reservid

Vassiljevilt küsiti, mis tingis selle, et koondis võrreldes septembrikuiste mängudega, mil kaotati kodus 0:1 Gruusiale ja võõrsil 0:2 Armeeniale, oma mängupilti tunduvalt parandas. "Mõned mängijad said selle aja jooksul oma klubides häid mänge. Üldine vorm oli natuke parem kui septembris. Treeneril oli rohkem aega oma ideid selle perioodiga [mängijatele] selgeks teha," arutles Vassiljev, lisades, et kahes viimases mängus oli meeskonnal välja kujunenud ka oma kindel tuumik, mis aitas samuti kaasa.

"Neil (treeneritel - toim) oli vaja leida tuumik, kellega tahetakse edasi minna. Viimases kahes mängus koosseis väga ei muutunud. Võib-olla see andis mängupildis mingi stabiilsuse."

Põhja-Makedoonia vastu jäi Eesti Märten Kuuse omaväravast juba 3. minutil kaotusseisu, kolmapäeval lõi Armeenia avavärava 8. minutil. Mängud lõppesid vastavalt tulemusega 3:3 ja 1:1. Kas kaks varakult sisse lastud väravat aitasid mängule kaasa? "Tagantjärele võiks ju nii öelda. Viimasel ajal on ka Floras oodatud esimest väravat, misjärel lähevad asjad paremaks. Kuid keegi ei taha alustada mängu 0:1-st. Reaktsioon oli õige. Kuna Põhja-Makedoonia vastu läks kõik nii, nagu läks, siis oli Armeenia vastu lihtsam 0:1-st tagasi tulla. Enesekindlus oli juba suurem," sõnas Vassiljev.

Miks ei suutnud Eesti Põhja-Makedoonia vastu 3:1 eduseisust kinni hoida, vaid selle kümne viimase minutiga maha mängis? Vassiljev: "Võibolla jäi mängu lõpufaasis natuke kogemusest puudu. Liidrist, kes rahustaks asja maha. Vajusime liiga alla ja meie pressing ei olnud ühtlane. Ei saa öelda, et Põhja-Makedoonia väga tahtis ja pani meid surve alla. Tormilist survet ei tekkinud. Väravad, mis tulid, tulid meie ebamäärasest tegevusest."

Endine koondislane Tarmo Kink torkas vahele, et tulnuks rohkem aega venitada. "Mattias Käit jooksis [85. minutil] sprindiga vahetusest välja," tõi ta näiteks, kuid rõhutas, et ei heida Käidile midagi ette.

Küsimusele, milles Eesti koondis saaks veel juurde panna, vastas Vassiljev: "Igas elemendis natuke. Arvestades, et meil võivad veel kuus-seitse venda potentsiaalselt appi tulla, siis saab läheb koondis veel enesekindlamaks ja kindlasti kvaliteetsemaks. Mõnedel positsioonidel on veel noored mehed, kes on suutelised arenema. Peades on kõige suurem reserv - kas me lähme igat mängu võitma või ainult mängima. See on ka tähtis element."