Konstantin Vassiljev „Kastist väljas“ - film, mis annab lootust

Eesti jalgpallikoondise ajaloos on olnud üks väga ilus aeg. Nüüd on see toodud kinolinale. Kui vutihuvilised mäletavad Mart Poomi eelkõige tänu Premier League’i vägitükkidele ning Ragnar Klavan on inimeste teadvuses Liverpooli mängumehena, kes on teinud edukat karjääri ka Saksamaa Bundesligas ja nüüd Itaalia kõrgliigas, siis Konstantin Vassiljev on kõigi vaimusilmas kandmas Eesti koondise sinist särki ning löömas kaugelt iluväravaid.