Konstantin Vassiljev Floras: loogiline samm. Kas ka karjääri viimane?

Perekondlikud ja isiklikud kaalutlused

Eesti koondise eest 110 mängus 23 väravat löönud Vassiljev tõdes, et tal oli võimalusi karjääri jätkata ka välismaal, ent nii perekondlikud kui isiklikud kaalutlused langetasid otsuse Eesti kasuks. Nii saavad tema kaks last käia Eesti koolis, ise saab mees aga jätkata kõrgema kategooria treenerilitsentsi omandamist.

"Üks konkreetne variant oli välismaalt, võin arvata, et võinuks olla ka teisi. Pere oli tähtis ja saime aru, et järgmine otsus peab olema loogiline, et kõigil oleks natuke lihtsam," sõnas Vassiljev.

„Koju naasmine on pärast 11-aastast reisimist tore. Olen natuke kolimisega seotud asjadest väsinud, aga nüüd on kõik enam-vähem korras ja võib keskenduda jalgpallile."

Flora on trendi ümber pööranud

Kui Flora on muidu aastaid toetunud oma noortele mängijatele, siis viimasel kahel hooajal on tehtud selles mõttes osalt ootamatuid samme: kui tänavu sõlmiti leping Vassiljeviga, siis eelmisel hooajal pallis Flora ridades Aleksandr Dmitrijev. Klubi presidendi Pelle Pohlaku sõnul on tal hea meel, et vana trend on hakanud vastupidiseks pöörduma.

„Klubi seisukohast on selline käik väga positiivne. Kümmekond aastat tagasi läksid meie endised legendid nagu Indrek Zelinski ja Marek Lemsalu Levadiasse karjääri lõpetama, nüüd on vastupidi."

Samas soovib Pohlak haipi pisut maha tõmmata ning tuletab meelde, et tegu on vaid ühe mängijaga. „Ebarealistlikult suurteks eesmärkideks alust ei ole. Pigem annab ta meeskonnale lihtsalt kogemust juurde."

Kuigi Pohlak seda välja ütlema ei kippunud, on Vassiljevi tulek meeskonna jaoks kui rusikas silmaauku. Eelmistel hooaegadel on tema positsiooni klubis täitnud Zakaria Beglarišvili, kes nüüd teatavasti Ungari kõrgliigasse siirdus ning Flora keskväljale 30 värava ja 22 väravasöödu suurused saapad jättis.

„Iga treener tahaks sellist mängijat, kui võimalus tekib. Seda näitab aeg, kas on natuke vaja mängujoonist kohendada või kellegi rolli muuta. Ega tal endal ei ole ilmselt ka alguses kohe väga lihtne, aga mängijaklass on tal selline, et ta kindlasti kohaneb," arvas Flora peatreener Jürgen Henn, kelle sõnul tuli tal esimeses trennis isegi ülejäänud mängijate elevust pisut rahustada.

„Sellise kaliibriga mängijat Eestis ju ei sünnigi väga tihti, mis siis veel Floraga liitumisest rääkida. Mingil hetkel tuli trennis ka öelda, et rahunege maha ja mängige oma mängu. Ärevust oli tunda!"

Kas Vassiljev näeb aga Florat oma karjääris viimase peatükina? "Raske ette arvata. Üks esimesi ta ju enam kindlasti ei ole! Praegu on aastane leping ja teen kõik endast sõltuva, et olla heas vormis, Floras mängida ja kui peatreener kutsub, siis ka koondises olla. Siis vaatame edasi."