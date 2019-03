Konstantin Vassiljev: EM-ile pääs jäi ebaõnnestunud treenerivahetuse taha

"Ma arvan, et meil ei õnnestunud treenerivahetus," lausus Vassiljev Vikerraadiole antud intervjuus, mida vahendab ERR-i spordiportaal. "Ta (2013. aasta detsembris peatreeneriks nimetatud Magnus Pehrsson – toim.) ei toonud seda, mida me kõik tahtsime ja ootasime. Tundub nii, et Magnus Pehrssonil oli väga vähe aega, et oma ideid selgitada, sest enne uut valiktsüklit oli meil ainult kaks või kolm sõpruskohtumist."

"Siis hakkas veel liiga kiiresti ka verevahetus, mis ei olnud [tol hetkel] nii vajalik. Mõned vanemad mängijad olid veel valmis koondist aitama. Seal me kaotasime omad võimalused edasi minna, sest just sellel ajal olid meie vastased oma koosseisude ja treeneritega stabiilsemad ning neil õnnestus selle pealt areneda. 2016 oli minu arvates meie kõige suurem võimalus kuskile jõuda, aga kahjuks me ei suutnud seda realiseerida," lisas ta.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis